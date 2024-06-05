В ФРГ злоумышленник с ножом напал на политика «Альтернативы для Германии»
Неизвестный напал с ножом на представителя правой партии «Альтернатива для Германии». Об этом сообщает DPA.
По данным агентства, ЧП произошло накануне вечером в Мангейме в земле Баден-Вюртемберг. Имя пострадавшего не уточняется, однако известно, что он был кандидатом в муниципальный совет.
Представитель АдГ получил ранения, подробности о его состоянии не приводятся. Нападавшего задержали.
Ранее в Мангейме неизвестный ударил ножом консервативного политика, критика ислама Михаэля Штюрценбергера. Нападавшего нейтрализовали полицейские, напоминает 360.ru.
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