В ФРГ злоумышленник с ножом напал на политика «Альтернативы для Германии»

По данным агентства, ЧП произошло накануне вечером в Мангейме в земле Баден-Вюртемберг. Имя пострадавшего не уточняется, однако известно, что он был кандидатом в муниципальный совет.

Представитель АдГ получил ранения, подробности о его состоянии не приводятся. Нападавшего задержали.

Ранее в Мангейме неизвестный ударил ножом консервативного политика, критика ислама Михаэля Штюрценбергера. Нападавшего нейтрализовали полицейские, напоминает 360.ru.

