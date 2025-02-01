В Филадельфии после крушения самолета повреждены несколько домов и машин

Несколько домов и автомобилей получили повреждения в результате крушения самолета в Филадельфии в США. Об этом заявила на брифинге мэр города Шерелл Паркер.

«Мы хотим отметить, что несколько жилищ и транспортных средств были повреждены», — сообщила градоначальница.

По ее словам, данных о жертвах авиакатастрофы пока нет.

Ранее стало известно, что в Филадельфии небольшой самолет упал на жилые дома, загорелись несколько строений и машин. По данным СМИ, борт был медицинским. Как сообщили власти, в самолете находились шесть человек.

