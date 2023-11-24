На Кубани в результате ливней подтопило частные домовладения

В результате ливней река Кавердзе вышла из берегов. В станице Пятигорская вода зашла в 10 домов, в Горячем Ключе подтопило четыре придомовые территории.

В поселке Мирный оборудовали временный пункт размещения. Он рассчитан на 50 человек.

Накануне на Кубани подтопило 91 придомовую территорию.

В июле в Туапсинском районе Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации. На Сочи обрушился мощный ливень, движение по трассе А-147 Джубга - Сочи перекрыли в нескольких местах, отмечает «Радиоточка НСН».

