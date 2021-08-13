В Эстонии при взрыве в жилом доме погиб человек
13 августа 202100:31
В эстонском городе Тарту в жилом доме произошел взрыв газа, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает «Интерфакс».
Инцидент произошел в доме на улице Яама. Взрыв прогремел через несколько минут, как спасатели прибыли на место после сообщения о запахе газа из одной из квартир.
В результате пострадали 8 человек, среди которых также полицейские и спасатели. Погиб мужчина, находящийся в квартире. Он спал в состоянии алкогольного опьянения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru