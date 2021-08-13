В Эстонии при взрыве в жилом доме погиб человек

Инцидент произошел в доме на улице Яама. Взрыв прогремел через несколько минут, как спасатели прибыли на место после сообщения о запахе газа из одной из квартир.

В результате пострадали 8 человек, среди которых также полицейские и спасатели. Погиб мужчина, находящийся в квартире. Он спал в состоянии алкогольного опьянения.





