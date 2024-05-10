В Ессентуках произошло землетрясение магнитудой 3,4

Землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировали в Ессентуках. Об этом сообщил глава города-курорта Владимир Крутников в своем Telegram-канале.

На Курилах жители ощутили землетрясение магнитудой 4,4

По словам Крутникова, местные жители ощутили землетрясение ночью.

«В 03:49 был зафиксирован единичный подземный толчок. Эпицентр зафиксирован в Ставропольском крае: магнитуда 3.4, глубиной 5 км», — отметил градоначальник.

Разрушений зданий и сооружений не зарегистрировано, городские службы продолжают работать штатно.

Ранее землетрясение магнитудой 4,6 произошло у берегов Камчатки, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:Ставропольский КрайЗемлетрясение

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