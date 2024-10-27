В Ессентуках из-за аварии без света остались более 30 тысяч человек

Свыше 30 тысяч жителей курортного города Ессентуки остались без электричества из-за аварии. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Владимир Крутников.

Пять сел в Белгородской области остались без света из-за аварии на объектах электроснабжения

«Больше 30 тыс. абонентов сейчас без света в Ессентуках из-за аварии на подстанции», - сообщил градоначальник.

По его словам, специалисты ведут работы для устранения последствий аварии.

Ранее из-за обрыва кабельной линии без света остались несколько микрорайонов Новосибирска, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
ТЕГИ:Ставропольский КрайЭлектричество

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