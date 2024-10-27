В Ессентуках из-за аварии без света остались более 30 тысяч человек
27 октября 202415:27
Свыше 30 тысяч жителей курортного города Ессентуки остались без электричества из-за аварии. Об этом в своем Telegram-канале написал глава города Владимир Крутников.
«Больше 30 тыс. абонентов сейчас без света в Ессентуках из-за аварии на подстанции», - сообщил градоначальник.
По его словам, специалисты ведут работы для устранения последствий аварии.
Ранее из-за обрыва кабельной линии без света остались несколько микрорайонов Новосибирска, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru