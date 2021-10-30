В Эрмитаже сотрудник ударил пытавшегося войти через выход посетителя

Сотрудник Эрмитажа ударил по лицу посетителя, когда он попытался войти в Главный штаб через выход. Информация об этом опубликована на сайте музея.

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Сообщается, что потасовка между охранником и посетителем произошла в субботу, 30 октября. Сотрудник музея «ударил человека по лицу, потому что якобы был в «нервозном состоянии» из-за влияния пандемии COVID-19 на жизнь и работу.

В результате инцидента начато служебное расследование. Допустивший рукоприкладство сотрудник Эрмитажа признал свою вину и раскаялся в содеянном, заявили в пресс-службе музея.

Ранее следователи заинтересовались инцидентом с избиением школьника охранником магазина «Пятерочка» в Новосибирске, сообщает «РЕН ТВ».

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