В Эрмитаже сотрудник ударил пытавшегося войти через выход посетителя

Сообщается, что потасовка между охранником и посетителем произошла в субботу, 30 октября. Сотрудник музея «ударил человека по лицу, потому что якобы был в «нервозном состоянии» из-за влияния пандемии COVID-19 на жизнь и работу.

В результате инцидента начато служебное расследование. Допустивший рукоприкладство сотрудник Эрмитажа признал свою вину и раскаялся в содеянном, заявили в пресс-службе музея.

Ранее следователи заинтересовались инцидентом с избиением школьника охранником магазина «Пятерочка» в Новосибирске, сообщает «РЕН ТВ».

