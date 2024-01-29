В Ереване устроили погром у памятника детям блокадного Ленинграда
Житель столицы Армении Еревана устроил погром у памятника детям блокадного Ленинграда, передает РИА Новости.
По информации агентства, мужчина растоптал ленту в цветах российского флага и опрокинул венки. Свои действия он объяснил недовольством заявлением официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая усомнилась в наличии этнических чисток в Нагорном Карабахе.
В ответ мужчина, представившийся Самвелом Шириняном, заявил, что «нет никаких документов о блокаде Ленинграда».
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 27 января открыли в Гатчинском районе Ленинградской области мемориал мирным жителям СССР - жертвам нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, сообщает «Радиоточка НСН».
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