Подростки закидали снегом Вечный огонь в Пскове
24 декабря 202322:01
Несовершеннолетние потушили Вечный огонь на площади Победы в Пскове, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Полиция с помощью камер видеонаблюдения установила причастных. С ними и их законными представителями ведется работа, сообщили в ведомстве.
Прибывшие на место сотрудники ППС зажгли Вечный огонь.
Ранее подростки забросали снегом Вечный огонь на Театральной площади в центре Саратова. Возбуждено уголовное дело, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru