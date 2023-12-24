Подростки закидали снегом Вечный огонь в Пскове

Несовершеннолетние потушили Вечный огонь на площади Победы в Пскове, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Потушивших Вечный огонь подростков и их родителей депортируют из РФ

Полиция с помощью камер видеонаблюдения установила причастных. С ними и их законными представителями ведется работа, сообщили в ведомстве.

Прибывшие на место сотрудники ППС зажгли Вечный огонь.

Ранее подростки забросали снегом Вечный огонь на Театральной площади в центре Саратова. Возбуждено уголовное дело, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ПодросткиВечный ОгоньПсков

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