В Ереване умер замруководителя представительства МВД РФ Вячеслав Пономарев
Заместитель руководителя представительства МВД РФ в Армении Вячеслав Пономарев скончался в Ереване, сообщает Sputnik Армения.
В представительстве уточнили, что чиновник умер на рабочем месте, ему было всего 37 лет.
Возбуждено уголовное производство по признакам убийства. Отмечается, что для установления причины смерти назначена судмедэкспертиза.
Ранее в Минобрнауки заявили, что 20 мая во время возвращения российской делегации из рабочей командировки на Кубу скончался замминистра науки и высшего образования РФ Пётр Кучеренко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru