В Ереване умер замруководителя представительства МВД РФ Вячеслав Пономарев

В представительстве уточнили, что чиновник умер на рабочем месте, ему было всего 37 лет.

Возбуждено уголовное производство по признакам убийства. Отмечается, что для установления причины смерти назначена судмедэкспертиза.

Ранее в Минобрнауки заявили, что 20 мая во время возвращения российской делегации из рабочей командировки на Кубу скончался замминистра науки и высшего образования РФ Пётр Кучеренко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».