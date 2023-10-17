В Ереване умер замруководителя представительства МВД РФ Вячеслав Пономарев

Заместитель руководителя представительства МВД РФ в Армении Вячеслав Пономарев скончался в Ереване, сообщает Sputnik Армения.

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В представительстве уточнили, что чиновник умер на рабочем месте, ему было всего 37 лет.

Возбуждено уголовное производство по признакам убийства. Отмечается, что для установления причины смерти назначена судмедэкспертиза.

Ранее в Минобрнауки заявили, что 20 мая во время возвращения российской делегации из рабочей командировки на Кубу скончался замминистра науки и высшего образования РФ Пётр Кучеренко, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МВД РФСмертьАрмения

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