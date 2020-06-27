В епархии прокомментировали нападение на Собчак монастыре на Урале

Екатеринбургская епархия дала комментарий в ответ на заявления телеведущей Ксении Собчак о нападении на нее и журналистов съемочной группы в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, сообщает РИА со ссылкой на пресс-службе епархии.

«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка. В произошедшем предстоит разобраться правоохранительным органам», - отмечают в епархии.