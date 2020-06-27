В епархии прокомментировали нападение на Собчак монастыре на Урале
Екатеринбургская епархия дала комментарий в ответ на заявления телеведущей Ксении Собчак о нападении на нее и журналистов съемочной группы в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, сообщает РИА со ссылкой на пресс-службе епархии.
«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка. В произошедшем предстоит разобраться правоохранительным органам», - отмечают в епархии.
Ранее Собчак опубликовала видео, в котором обвинила в избиении журналистов церковнослужителей. Отмечалось, что нападение произошло в монастыре, где шли съемки о схиигумене Сергии, запрещенном в служении из-за непризнания коронавируса.
Собчак осталась в Екатеринбурге, где 7 июля должен состояться церковный суд над опальным схиигуменом Сергием (Романовым).
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