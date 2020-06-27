Собчак опубликовала видео о нападении на свою съемочную группу в монастыре
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала видео после нападения на ее съемочную группу в женском монастыре на Урале. Съемки размещены в Telegram-канале «Кровавая барыня».
«Только что избили Сережу. Ударили меня, разбили камеру. Мы вызываем полицию. Вот эти вот люди это сделали», — заявила Собчак, которая снялась с заклеенным пластырем носом.
Она показала людей в рясах, а также указала пальцем и сняла на камеру женщину в монашеских одеждах, которую назвала Татьяной и обвинила ее в том, что «она меня ударила».
Журналисты возмутились действиями представителей монастыря, которые, по словам Собчак, пытались вырвать у журналистов телефоны.
Об избиении Собчак сообщила ранее 27 июня. Она осталась в Екатеринбурге, где состоится церковный суд над опальным схиигуменом Сергием (Романовым), отрицающим коронавирус и захватившим Среднеуральский женский монастырь. Собчак планировала снять фильм о священнике, отмечает Lenta.ru.
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