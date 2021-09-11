В Енисее обнаружили пустой резервуар для нефтепродуктов
Из Енисея в Красноярском крае извлекли пустой резервуар, нефтепродукты из которого образовали на реке ядовитое пятно. Емкость на берег отбуксировали и изучили сотрудники Росприроднадзора и транспортной прокуратуры, сообщает ТАСС.
По данным главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, контейнер с нефтепродуктами - с причала рыбзавода в городе Дудинка на севере региона. Об этом Радионова сообщила в официальном аккаунте в Instagram.
«Резервуар вместимостью 1 тыс. тонн без опознавательных знаков плавает по Енисею в десятке километров от Дудинки. Такое сообщение наши инспекторы вчера получили от рыбаков. Естественно, служба не могла остаться в стороне, несмотря на то, что у нас в этом районе нет ни судов, ни какой-либо поддержки. Вместе с транспортной прокуратурой в экстренном режиме выехали обследовать акваторию… По предварительной информации, емкость приплыла с причала рыбзавода Дудинки», - отметила глава Росприроднадзора.
Представители ведомства сделали вывод, что собственники были в курсе инцидента, но ничего не предприняли, чтобы локализовать пятно нефтепродуктов.
«Это еще раз показывает безалаберность и полную безответственность эксплуатантов», - заявила Радионова.
Напомним, прокуратура и сотрудники правоохранительных органов Пермского края ведут проверку по факту разлива нефтепродуктов на реке Каме, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Его обнаружили 7 сентября. Пятно тянется на 150 метров по береговой линии в районе улицы Невская в городе Краснокамске.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,1 млн+0 / сут.
Умерли
191 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+0 / сут.
- В Роспотребнадзоре оценили вероятность отмены масочного режима
- Роспотребнадзор прокомментировал данные о блокировке смартфонов Xiaomi в Крыму
- В Енисее обнаружили пустой резервуар для нефтепродуктов
- СК: В Белгородской области нашли пропавших школьников
- Бесплотные попытки. Украина бредит американскими санкциями против «Северного потока-2»
- Мурашко отметил снижение употребления алкоголя в РФ за последние 10 лет
- Гарри Бардин отмечает 80-летие
- Путин считает, что Москва меняется, но сохраняет неповторимость
- Путин отметил хорошие показатели развития Москвы
- В новом Сквере Победы в Некрасовке установили на постамент танк Т-34
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru