В Енисее обнаружили пустой резервуар для нефтепродуктов

Из Енисея в Красноярском крае извлекли пустой резервуар, нефтепродукты из которого образовали на реке ядовитое пятно. Емкость на берег отбуксировали и изучили сотрудники Росприроднадзора и транспортной прокуратуры, сообщает ТАСС.

По данным главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, контейнер с нефтепродуктами - с причала рыбзавода в городе Дудинка на севере региона. Об этом Радионова сообщила в официальном аккаунте в Instagram.

Под Новороссийском исчезло пятно от разлива нефти

«Резервуар вместимостью 1 тыс. тонн без опознавательных знаков плавает по Енисею в десятке километров от Дудинки. Такое сообщение наши инспекторы вчера получили от рыбаков. Естественно, служба не могла остаться в стороне, несмотря на то, что у нас в этом районе нет ни судов, ни какой-либо поддержки. Вместе с транспортной прокуратурой в экстренном режиме выехали обследовать акваторию… По предварительной информации, емкость приплыла с причала рыбзавода Дудинки», - отметила глава Росприроднадзора.

Представители ведомства сделали вывод, что собственники были в курсе инцидента, но ничего не предприняли, чтобы локализовать пятно нефтепродуктов.

«Это еще раз показывает безалаберность и полную безответственность эксплуатантов», - заявила Радионова.

Напомним, прокуратура и сотрудники правоохранительных органов Пермского края ведут проверку по факту разлива нефтепродуктов на реке Каме, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры. Его обнаружили 7 сентября. Пятно тянется на 150 метров по береговой линии в районе улицы Невская в городе Краснокамске.

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Фото: Пресс-служба Росприроднадзора
ТЕГИ:Красноярский КрайПроверкаНефтепродуктыРосприроднадзор
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