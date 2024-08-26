В Энгельсе обломки БПЛА повредили несколько автомобилей
Несколько автомобилей были повреждены обломками беспилотников в Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщил и.о. главы Энгельсского района Михаил Исаев.
Ранее губернатор региона Роман Бусаргин заявил о ликвидации украинских беспилотников над областью, обломки дронов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе. Как уточнили в Минобороны, над регионом сбили девять БПЛА, напоминает РЕН ТВ.
Как отметил Исаев, из-за атаки получил повреждения дом на улице Пушкина, обошлось без пострадавших.
«Все экстренные службы работают. Оперативно обследуется сам дом, конструктивные элементы, коммуникации... Несколько автомобилей были повреждены обломками — проводится оценка ущерба», — сообщил чиновник в соцсети «ВКонтакте».
Исаев добавил, что в ближайшее время в доме начнут работы по восстановлению газоснабжения и заменят окна.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru