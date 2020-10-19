В Ельце подросток задержан за осквернение мемориала погибшим героям

17-летний подросток, осквернивший мемориал памяти погибшим в Великой Отечественной войне, задержан в Ельце Липецкой области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт СК РФ.

По данным следствия, в пятницу 16 октября пятеро несовершеннолетних водили вокруг памятника хоровод и жгли цветы, которые были принесены к мемориалу. Так как дети, совершившие акт вандализма, находятся в возрасте от 7 до 9 лет, то к ответственности будет привлечен лишь самый старший участник, 17-летний местный житель.