В Ельце подросток задержан за осквернение мемориала погибшим героям

17-летний подросток, осквернивший мемориал памяти погибшим в Великой Отечественной войне, задержан в Ельце Липецкой области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт СК РФ.

По данным следствия, в пятницу 16 октября пятеро несовершеннолетних водили вокруг памятника хоровод и жгли цветы, которые были принесены к мемориалу. Так как дети, совершившие акт вандализма, находятся в возрасте от 7 до 9 лет, то к ответственности будет привлечен лишь самый старший участник, 17-летний местный житель.

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Действия подростка квалифицируются по статье 214 Уголовного кодекса РФ, ему грозит арест до трех месяцев. В правоохранительных органах сообщают, что для установления мотивов и всех обстоятельств поступка будет проводиться обширный комплекс действий.

СК назначил психологическую экспертизу для определения вменяемости подростка. Следователи также намерены проанализировать ситуацию в семьях нарушителей и проверить условия воспитания детей.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВандализмВечный Огонь
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