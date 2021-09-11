В Ельце один человек погиб в результате взрыва газа
Один человек погиб после взрыва газа в двухэтажном жилом доме в Ельце Липецкой области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на администрацию Елецкого района.
Как сообщили агентству, спасатели обнаружили тело одного погибшего, еще как минимум два человека пропали без вести, они могут находиться под завалами.
По официальным данным, в результате ЧП пострадали шесть человек.
Напомним, в ночь на субботу произошел взрыв бытового газа в двухэтажном жилом доме в Ельце, стена здания частично обрушилась. Как сообщали СМИ, два человека госпитализированы. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать утечка газа.
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