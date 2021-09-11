В Ельце один человек погиб в результате взрыва газа

Как сообщили агентству, спасатели обнаружили тело одного погибшего, еще как минимум два человека пропали без вести, они могут находиться под завалами.

По официальным данным, в результате ЧП пострадали шесть человек.

Напомним, в ночь на субботу произошел взрыв бытового газа в двухэтажном жилом доме в Ельце, стена здания частично обрушилась. Как сообщали СМИ, два человека госпитализированы. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать утечка газа.

