В Ельце на глазах у полицейского несколько минут избивали мужчину

В городе Елец Липецкой области группа мужчин избивала человека на глазах у полицейского, сообщило РИА Новости.

Полиция отреагировала на призывы к акциям в центре Москвы

Происшествие случилось возле районной администрации. Мужчину в течение нескольких минут избивала группа людей. Сотрудник полиции находился рядом. Он наблюдал за действиями нападавших и никак не препятствовал происходящему.

Следственный комитет начал проверку, в том числе действий сотрудника правоохранительных органов.

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ФОТО: Григорий Сысоев//РИА Новости
ТЕГИ:ИзбиениеПолицияРоссия
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