В Ельце на глазах у полицейского несколько минут избивали мужчину
13 мая 202112:07
В городе Елец Липецкой области группа мужчин избивала человека на глазах у полицейского, сообщило РИА Новости.
Происшествие случилось возле районной администрации. Мужчину в течение нескольких минут избивала группа людей. Сотрудник полиции находился рядом. Он наблюдал за действиями нападавших и никак не препятствовал происходящему.
Следственный комитет начал проверку, в том числе действий сотрудника правоохранительных органов.
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13 мая 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru