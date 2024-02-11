Власти Элисты после взрыва открыли ПВР
Мэр Элисты Шафран Тепшинов сообщил в Telegram, что после взрыва в центре психологической помощи открыли пункт временного размещения.
По его совам, он находится на территории школы №17. Также утром 11 февраля заработает горячая линия для местных жителей.
По данным СК, мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, взорвал неизвестное устройство в центре оказания психологической помощи, поссорившись со специалистом центра. В результате взрыва мужчина погиб, сотрудник центра и его родственник пострадали.
Ранее уголовное дело возбудили после обнаружения взрывчатки в промзоне Петербурга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru