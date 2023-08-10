Режим ЧП ввели в Эквадоре после убийства кандидата в президенты

Режим чрезвычайного положения ввели на 60 дней на всей территории Эквадора в связи с убийством кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. Об этом заявил действующий глава государства Гильермо Лассо в своем обращении к нации.

Кандидата в президенты Эквадора убили после предвыборного митинга

«Вооруженные силы с этого момента мобилизованы на всей территории страны, чтобы гарантировать безопасность граждан, спокойствие страны и свободные и демократические выборы», — указал президент.

Ранее стало известно, что Вильявисенсио убили после предвыборной встречи в Кито, напоминает «Свободная пресса». Политика застрелили, когда он садился в автомобиль: раненого Вильявисенсио доставили в реанимацию, где он умер, не приходя в сознание. Позже Генпрокуратура Эквадора заявила о задержании шести подозреваемых в причастности к убийству, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости
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