Режим ЧП ввели в Эквадоре после убийства кандидата в президенты

«Вооруженные силы с этого момента мобилизованы на всей территории страны, чтобы гарантировать безопасность граждан, спокойствие страны и свободные и демократические выборы», — указал президент.

Ранее стало известно, что Вильявисенсио убили после предвыборной встречи в Кито, напоминает «Свободная пресса». Политика застрелили, когда он садился в автомобиль: раненого Вильявисенсио доставили в реанимацию, где он умер, не приходя в сознание. Позже Генпрокуратура Эквадора заявила о задержании шести подозреваемых в причастности к убийству, пишет RT.

