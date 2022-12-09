В экстренных службах назвали причиной пожара в ТЦ «МЕГА Химки» короткое замыкание
Причиной пожара в торговом центре «МЕГА Химки» в Подмосковье стало короткое замыкание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«Основная версия пожара - короткое замыкание. Возгорание возникло в магазине "Оби". Причиной большого распространения огня стал взрыв», — отметил собеседник агентства.
Возгорание в здании ТЦ на Ленинградском шоссе произошло в пятницу. Огонь охватил строительный магазин OBI. По данным МЧС, пожару присвоен четвертый номер сложности, его площадь составляет 7 тысяч кв. м. При этом СМИ сообщают, что огонь распространился на 18 тысячах кв. м площади здания.
По предварительной информации подмосковной прокуратуры, никто не пострадал, отмечает телеканал «360». Ведомство организовало проверку, пишет Ura.ru.
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