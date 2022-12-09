МЧС: Площадь пожара в ТЦ «МЕГА Химки» составляет 7 тыс. кв. м

Площадь пожара в торговом центре «МЕГА Химки» в Подмосковье составляет 7 тысяч кв. м. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

На Ленинградском шоссе загорелось здание ТЦ «МЕГА Химки»

Ранее стало известно о возгорании в магазине OBI в ТЦ «МЕГА Химки». В МЧС сообщали о горении кровли.

По уточненным данным, площадь пожара достигла 7 тысяч кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет, пишет РИА ФАН.

«Пожару в 7.05 присвоен четвертый номер сложности из пяти», — отметили в МЧС.

Прокуратура Московской области начала проверку, надзорное ведомство выясняет все причины и обстоятельства ЧП, указывает телеканал «360».

Между тем ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что пожар распространился по всему зданию ТЦ, огонь охватил 18 тысяч кв. м площади.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Торговые ЦентрыМосковская ОбластьПожар
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры