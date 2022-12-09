МЧС: Площадь пожара в ТЦ «МЕГА Химки» составляет 7 тыс. кв. м
Площадь пожара в торговом центре «МЕГА Химки» в Подмосковье составляет 7 тысяч кв. м. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
Ранее стало известно о возгорании в магазине OBI в ТЦ «МЕГА Химки». В МЧС сообщали о горении кровли.
По уточненным данным, площадь пожара достигла 7 тысяч кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет, пишет РИА ФАН.
«Пожару в 7.05 присвоен четвертый номер сложности из пяти», — отметили в МЧС.
Прокуратура Московской области начала проверку, надзорное ведомство выясняет все причины и обстоятельства ЧП, указывает телеканал «360».
Между тем ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что пожар распространился по всему зданию ТЦ, огонь охватил 18 тысяч кв. м площади.
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