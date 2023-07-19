В ДНР разгрузили пробку машин из Крыма

Он отметил, что машины скопились на территории ДНР накануне ночью, а к утру «ситуация была полностью выравнена». Пушилин пояснил, что был упрощен режим административной границы, волонтеры предоставляли воду и продукты питания.

17 июля был снова подорван Крымский мост. Автомобилистам посоветовали ехать в Крым и из Крыма по сухопутному коридору через новые территории. К ночи на мосту открыли реверсивное движение по уцелевшей полосе.

