В ДНР разгрузили пробку машин из Крыма
На территории сухопутного коридора в Донецкой народной республике (ДНР), где ранее образовалась пробка из 13,5 тысяч автомобилей из Крыма, удалось расчистить дорогу. Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин в интервью «России 24».
Он отметил, что машины скопились на территории ДНР накануне ночью, а к утру «ситуация была полностью выравнена». Пушилин пояснил, что был упрощен режим административной границы, волонтеры предоставляли воду и продукты питания.
17 июля был снова подорван Крымский мост. Автомобилистам посоветовали ехать в Крым и из Крыма по сухопутному коридору через новые территории. К ночи на мосту открыли реверсивное движение по уцелевшей полосе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru