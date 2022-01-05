В Екатеринбурге загорелся цех на площади 1 тыс. кв. м

«В 09:58 (мест) поступило сообщение о пожаре по ул. Фронтовых Бригад в г. Екатеринбурге на территории покрасочной камеры на промплощадке. По оперативной информации пожар охватил площадь 1000 кв. м», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Для борьбы с огнем задействовали 14 единиц техники и 45 пожарных, отмечает RT. Сотрудники МЧС эвакуировали с места пожара 6 газовых баллонов с кислородом и ацетиленом, а также автотранспорт.

Возгорание локализовали к 9:43 мск.

