В Екатеринбурге загорелся цех на площади 1 тыс. кв. м
Пожар произошел в одном из цехов на промышленной площадке в Екатеринбурге, площадь возгорания составила 1 тысячу квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
«В 09:58 (мест) поступило сообщение о пожаре по ул. Фронтовых Бригад в г. Екатеринбурге на территории покрасочной камеры на промплощадке. По оперативной информации пожар охватил площадь 1000 кв. м», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Для борьбы с огнем задействовали 14 единиц техники и 45 пожарных, отмечает RT. Сотрудники МЧС эвакуировали с места пожара 6 газовых баллонов с кислородом и ацетиленом, а также автотранспорт.
Возгорание локализовали к 9:43 мск.
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