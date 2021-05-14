В Екатеринбурге загорелась многоэтажка
14 мая 202111:46
В Екатеринбурге загорелся восьмиэтажный дом на улице Шейнкмана, сообщили в региональном главке МЧС.
Отмечается, что горит кровля здания. Жителей дома эвакуируют. Сообщение о пожаре поступило в 12:56 по местному времени. Спасатели прибыли на место происшествия через пять минут. Сейчас в тушении задействованы восемь единиц техники и 21 сотрудник МЧС.
О пострадавших не сообщается.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru