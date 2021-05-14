В Екатеринбурге загорелась многоэтажка

Отмечается, что горит кровля здания. Жителей дома эвакуируют. Сообщение о пожаре поступило в 12:56 по местному времени. Спасатели прибыли на место происшествия через пять минут. Сейчас в тушении задействованы восемь единиц техники и 21 сотрудник МЧС.

О пострадавших не сообщается.

