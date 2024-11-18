В Екатеринбурге загорелась больница
В Екатеринбурге загорелась больница №3 на Братьев Быковых, сообщают очевидцы.
По данным местных СМИ, пожар вспыхнул на верхних этажах и крыше. На публикуемых видно, как люди спасаются, выпрыгивая из окон.
Черный дым от возгорания заполонил окрестности. Информации о пострадавших пока не поступало, на месте работают оперативные службы.
По данным регионального МЧС, кровля поликлиники загорелась на 200 «квадратах». В ведомстве отметили, что сейчас идет эвакуация пациентов и посетителей.
Ранее в селе Новоселье Купинского района Новосибирской области при пожаре в частном доме погибли четверо детей и их мать, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru