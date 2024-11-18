В Екатеринбурге загорелась больница

По данным местных СМИ, пожар вспыхнул на верхних этажах и крыше. На публикуемых видно, как люди спасаются, выпрыгивая из окон.



Черный дым от возгорания заполонил окрестности. Информации о пострадавших пока не поступало, на месте работают оперативные службы.

По данным регионального МЧС, кровля поликлиники загорелась на 200 «квадратах». В ведомстве отметили, что сейчас идет эвакуация пациентов и посетителей.

Ранее в селе Новоселье Купинского района Новосибирской области при пожаре в частном доме погибли четверо детей и их мать, напоминает RT.

