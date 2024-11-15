Пожарные ликвидировали возгорание в квартире на юго-востоке Москвы
Пожарные потушили возгорание в одной из квартир жилого дома возле станции метро «Некрасовка» (ЮВАО). Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
По данным ведомства, сотрудники МЧС беспрепятственно добрались до жилого дома и оперативно ликвидировали пожар. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров, пострадавших нет.
Отмечается, что в квартире загорелся балкон, а огонь распространялся за пределы окон.
Ранее шесть человек погибли в результате пожара в хуторе Страхов в Семикаракорском районе Ростовской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru