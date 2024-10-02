В Екатеринбурге произошел пожар в Театре музыкальной комедии
Пожар произошел в Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии в центре Екатеринбурга. Об этом пишет портал E1.ru.
Информацию о ЧП подтвердили в самом учреждении. Очевидцы рассказали, что возгорание началось, предположительно, в гримерке у хора. Находившиеся в здании люди спасались на крыше.
«Из здания театра спасатели вынесли одного пострадавшего», — отмечает портал.
Позже в управлении МЧС по Свердловской области уточнили, что в учреждении культуры загорелись вещи в помещении на 4 этаже на 15 квадратных метрах. Пожар локализовали, специалисты «проводят разведку и эвакуируют людей».
Ранее в Иванове произошло возгорание на крыше драмтеатра.
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