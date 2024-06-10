В Иванове загорелась крыша драмтеатра
10 июня 202413:07
Возгорание произошло на крыше драмтеатра в Иванове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
«Происходит возгорание на кровле», — отметили в ведомстве.
На месте работают пожарные подразделения.
По данным портала Ivanovonews.ru, ЧП произошло в многофункциональном здании, известном как «Дворец искусств». По предварительной информации, при ремонте крыши взорвался газовый баллон и возник пожар. На месте инцидента находятся сотрудники МЧС, проводится эвакуация.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru