Происшествия

В Екатеринбурге прервали концерт Хаски

28 июня22:45

Пятничный концерт рэпера Хаски (Дмитрий Кузнецов) прервали в Екатеринбурге из-за давки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организаторов выступления.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Рэперы