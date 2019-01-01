Происшествия
Пятничный концерт рэпера Хаски (Дмитрий Кузнецов) прервали в Екатеринбурге из-за давки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организаторов выступления.
В Екатеринбурге прервали концерт Хаски
28 июня22:45
Пятничный концерт рэпера Хаски (Дмитрий Кузнецов) прервали в Екатеринбурге из-за давки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на организаторов выступления.
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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Рэперы
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