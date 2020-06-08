В Екатеринбурге после наезда микроавтобуса на толпу погибла женщина
В центре Екатеринбурга произошло ДТП, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. Последний отбросило в сторону пешеходного перехода, на котором находились люди.
Инцидент произошел на перекрестке улиц Малышева - Мамина-Сибиряка. Уточняется, что женщина умерла после госпитализации. Еще три человека пострадали, их также доставили в больницу с различными травмами.
В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.
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