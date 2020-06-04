В Подмосковье полицейский сбил насмерть пешехода и сбежал

В подмосковном Егорьевске по решению суда арестован теперь уже бывший сотрудник полиции, который сбил насмерть пешехода.



Инцидент произошел во вторник, 34-летний мужчина ехал в своей машине в условиях непогоды и в темное время суток. В какой-то момент он отвлекся на своего пассажира и сбил 40-летнего пешехода. Последний от полученных травм скончался на месте.



Экс-полицейский сбежал с места происшествия, не вызвав ни медиков, ни правоохранительные органы. Однако следствие сумело выйти на его след.



После инцидента руководство ОМВД России по городскому округу Егорьевск уволило полицейского за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлекли его руководителей, передает сайт «Подмосковье сегодня».

