В Екатеринбурге пешеходный мост обрушился на проезжую часть

На 42-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги произошло обрушение пешеходного моста, сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую автоинспекцию.

Инцидент произошел вечером 24 апреля. В результате обрушения образовалась пятикилометровая пробка. Согласно предварительной информации, ЧП произошло из-за того, что у проезжавшего под мостом грузовика «МАЗ» с негабаритным грузом лопнули два колеса. По этой причине груз — оборудование для обработки камней — подбросило вверх.

Признаков опьянения у водителя не выявлено. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

