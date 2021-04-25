В Екатеринбурге пешеходный мост обрушился на проезжую часть
На 42-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги произошло обрушение пешеходного моста, сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую автоинспекцию.
Инцидент произошел вечером 24 апреля. В результате обрушения образовалась пятикилометровая пробка. Согласно предварительной информации, ЧП произошло из-за того, что у проезжавшего под мостом грузовика «МАЗ» с негабаритным грузом лопнули два колеса. По этой причине груз — оборудование для обработки камней — подбросило вверх.
Признаков опьянения у водителя не выявлено. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.
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