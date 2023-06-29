Найден пропавший в ЕАО четырехлетний мальчик

Пропавший в Еврейской автономной области мальчик четырех лет найден, сообщает в Telegram ГУМЧС региона.

Пропавшего в тайге в Приамурье мальчика нашли живым

Ребенок жив. Его всю ночи искали полицейские и спасали. Всего в поисках было задействовано большее 70 человек. Обследовались леса и близлежащие водоемы.

Мальчик, находившийся у родственников в селе Песчаное, ушел из дома в неизвестном направлении и пропал.

Ранее в тайге в Приамурье пропал мальчик 10 лет. Его нашли живым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: 25.mchs.gov.ru
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