В Екатеринбурге нашли на улице оставленную отцом пятилетнюю девочку
Полиция ищет родителей пятилетней девочки, которую отец оставил на детской площадке в Екатеринбурге и не вернулся за ребенком. Об этом сообщил начальник пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых.
Как отметил представитель правоохранительных органов, вечером в среду во дворе дома на улице Баумана в Орджоникидзевском районе города местные жители увидели девочку 5-6 лет, долгое время остававшуюся без присмотра взрослых. При опросе ребенок рассказал, что ее зовут Соня и ей пять лет. Однако девочка не смогла объяснить, где живет.
«Представители МВД установили, что в тот день она с отцом поехала кататься на велосипеде. Через некоторое время мужчина оставил ее одну гулять на площадке, сообщив, что скоро вернется за ней, но не вернулся», — рассказал Горелых.
Соню на время поиска родителей поместили в детский приют. Правоохранители устанавливают точные данные ребенка и ее родителей, инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних опрашивают жителей микрорайона, кроме того, по городу распространили ориентировки.
Ранее в Свердловской области госпитализировали трехлетнюю девочку, которая выпила едкую жидкость в детском саду, напоминает «Свободная пресса». По данным правоохранительных органов, ЧП произошло в одном из дошкольных учреждений Серова: воспитанница открыла шкафчик с утерянными вещами в раздевалке, взяла бутылку, предположительно, с растворителем, и отпила из нее.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru