В Екатеринбурге найдено тело девушки, пропавшей при продаже авто

Пропавшая после продажи автомобиля 27-летняя жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина найдена мёртвой на Уралмаше. Об этом сообщил РИА Новости руководитель поискового отряда «Прорыв» Николай Волков. По его словам, информацию подтвердил областной главк МВД. Однако правоохранительные органы пока воздерживаются от официальных комментариев.

Как отмечает Ura.ru, в убийстве молодой матери подозревают троих человек. Сегодня они были задержаны в Челябинске, сообщает агентство «Новый регион». По неофициальным данным, подозреваемыми оказались двое цыган (мужчина и женщина) и гражданин Таджикистана.