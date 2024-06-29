На площади в центре Москвы загорелся автомобиль
Автомобиль загорелся на площади Рогожская Застава в Москве. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.
«На месте работают оперативные службы... Перекрыто движение по ул. Рогожский Вал в сторону ш. Энтузиастов», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Обстоятельства ЧП и данные о пострадавших устанавливаются.
Как отметили в Дептрансе, сейчас возгорание ликвидировали, движение на участке восстановлено.
Ранее в центре Москвы загорелся дом страхового общества «Россия», построенный в 1900-е годы, огонь был локализован на площади 80 кв. м.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru