На площади в центре Москвы загорелся автомобиль

Автомобиль загорелся на площади Рогожская Застава в Москве. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

«На месте работают оперативные службы... Перекрыто движение по ул. Рогожский Вал в сторону ш. Энтузиастов», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Обстоятельства ЧП и данные о пострадавших устанавливаются.

Как отметили в Дептрансе, сейчас возгорание ликвидировали, движение на участке восстановлено.

Ранее в центре Москвы загорелся дом страхового общества «Россия», построенный в 1900-е годы, огонь был локализован на площади 80 кв. м.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:АвтомобильПожарМосква

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