В Екатеринбурге арестовали женщину, обвиняемую в убийстве своих детей

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО местную жительницу Анастасию Петрову, которая обвиняется в убийстве трёх своих несовершеннолетних детей, сообщает ТАСС.

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По решению суда, женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок до 26 февраля.

Отмечается, что муж обвиняемой находится в статусе свидетеля.

Трагедия произошла в Екатеринбурге. Женщина, по данным местных СМИ, задушила поясом от халата своих сыновей 10 и 15 лет, а также пятимесячную дочь. Ей предъявили обвинение по статье «убийство», расследование дела взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УбийствоДетиАрестСИЗОЕкатеринбург
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