СМИ: убившая своих сыновей и дочку россиянка частично признала вину

Россиянка, обвиняемая в убийстве трёх своих детей, частично признала вину, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката женщины.

Жительница Екатеринбурга, убившая троих своих детей, оставила мужу письмо

По словам защитника, 37-летняя обвиняемая перед убийством употребила наркотики, а на преступление она решилась потому, что посчитала, что в её детей вселились бесы.

Трагедия произошла в Екатеринбурге. Женщине, которая по данным местных СМИ задушила детей поясом от халата, предъявили обвинение по статье «убийство», ей грозит до 20 лет лишения свободы.

В ближайшее время обвиняемую направят на судебную психиатрическую экспертизу. Расследование дела взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Ранее в Ленинградской области спустя 17 лет нашли убийцу девушки в поселке под Гатчиной, сообщают «Невские новости».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:ЕкатеринбургУбийствоДетиСледственный Комитет Рф
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры