СМИ: убившая своих сыновей и дочку россиянка частично признала вину

По словам защитника, 37-летняя обвиняемая перед убийством употребила наркотики, а на преступление она решилась потому, что посчитала, что в её детей вселились бесы.

Трагедия произошла в Екатеринбурге. Женщине, которая по данным местных СМИ задушила детей поясом от халата, предъявили обвинение по статье «убийство», ей грозит до 20 лет лишения свободы.

В ближайшее время обвиняемую направят на судебную психиатрическую экспертизу. Расследование дела взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Ранее в Ленинградской области спустя 17 лет нашли убийцу девушки в поселке под Гатчиной, сообщают «Невские новости».

