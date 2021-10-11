Уже 12 детей в Оренбуржье потеряли родителей из-за отравления спиртом

Жертвами контрафакта стали, по последним данным, 34 человека, еще 30 госпитализированы. В Адамовском районе области двое детей потеряли отца, при этом мать находится в реанимации, еще в одной семье погиб отец двоих детей. В Ясном пятеро несовершеннолетних потеряли обоих родителей. В Орске двое детей потеряли мать, при этом их отец работает вахтовым методом. Еще одна девочка в этом городе потеряла мать, она осталась с отцом.

«Мы связались с семьями, где произошло это горе. Вместе с опекой решаем, как помочь детям и родным, где это нужно помогаем с оформлением необходимых документов, оказываем психологическую поддержку, определением в учебные учреждения ближе к месту жительства», - заявила Линькова.



