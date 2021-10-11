Уже 12 детей в Оренбуржье потеряли родителей из-за отравления спиртом

Из-за отравления поддельным алкоголем в Оренбуржье 12 детей потеряли родителей

Двенадцать детей в пяти семьях потеряли родителей в Оренбургской области после массового отравления суррогатным алкоголем. Об этом сообщает региональный детский омбудсмен Анжелика Линькова в своем официальном профиле в Instagram.

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Жертвами контрафакта стали, по последним данным, 34 человека, еще 30 госпитализированы. В Адамовском районе области двое детей потеряли отца, при этом мать находится в реанимации, еще в одной семье погиб отец двоих детей. В Ясном пятеро несовершеннолетних потеряли обоих родителей. В Орске двое детей потеряли мать, при этом их отец работает вахтовым методом. Еще одна девочка в этом городе потеряла мать, она осталась с отцом.

«Мы связались с семьями, где произошло это горе. Вместе с опекой решаем, как помочь детям и родным, где это нужно помогаем с оформлением необходимых документов, оказываем психологическую поддержку, определением в учебные учреждения ближе к месту жительства», - заявила Линькова.


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Фото: oren.sledcom.ru
ТЕГИ:Дети-сиротыАлкогольОренбургская Область
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