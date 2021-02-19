В Ставрополье девочка утонула, провалившись под лед

Тело 11-летней девочки, утонувшей в озере Буйвола города Буденновск, провалившись под лед, обнаружили спасатели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную аварийно-спасательную службу.

По предварительным данным, под лед провалились три ребенка. Одну девочку спасли очевидцы происшествия, поиски третьего ребенка продолжаются. Отмечается, что спасенная девочка была доставлена в реанимацию в бессознательном состоянии.

В связи с трагедией было возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". В настоящее время устанавливаются лица, ответственные за объект на месте происшествия.

