В Египте выписаны трое пострадавших при крушении батискафа с россиянами

Состояние россиян, находящихся в больницах Хургады после крушения прогулочного батискафа, улучшается, сообщил РИА Новости директор клиники Egyptian Hospital Абдель Кадер Двейдар. По его словам, трое пациентов были выписаны в пятницу, еще трое остаются в медучреждении.

Двейдар уточнил, что среди находящихся в больнице есть ребенок, состояние оценивается как хорошее. Одна из пострадавших проходит лечение в реанимации, однако ее состояние стабилизировалось, и в ближайшее время ее планируют перевести в обычную палату, а затем выписать.