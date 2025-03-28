В Египте выписаны трое пострадавших при крушении батискафа с россиянами
Состояние россиян, находящихся в больницах Хургады после крушения прогулочного батискафа, улучшается, сообщил РИА Новости директор клиники Egyptian Hospital Абдель Кадер Двейдар. По его словам, трое пациентов были выписаны в пятницу, еще трое остаются в медучреждении.
Двейдар уточнил, что среди находящихся в больнице есть ребенок, состояние оценивается как хорошее. Одна из пострадавших проходит лечение в реанимации, однако ее состояние стабилизировалось, и в ближайшее время ее планируют перевести в обычную палату, а затем выписать.
Авария произошла в четверг у побережья египетской Хургады, на борту батискафа находились 45 российских туристов. По последним данным генконсульства РФ и властей провинции Красное море, погибли шесть человек, еще семеро, включая пятерых несовершеннолетних, остаются в больницах.
Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное, передает «Радиоточка НСН».
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