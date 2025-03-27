Генконсульство подтвердило гибель шести россиян в Хургаде
Шесть граждан России, включая двоих несовершеннолетних, стали жертвами крушения батискафа у берегов египетской Хургады, сообщили в российском генконсульстве.
По данным дипмиссии, семь россиян, среди которых пятеро несовершеннолетних, находятся в больницах города. Их состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет. Обстоятельства происшествия уточняются, российские дипломаты находятся на связи с местными властями.
27 марта около 10:00 прогулочный батискаф «Синдбад» затонул в 1 км от побережья египетского курорта Хургада. На борту находились 45 российских туристов, включая детей, и члены экипажа. В результате инцидента погибли шесть россиян, среди них двое несовершеннолетних. Еще 29 человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в местные больницы; состояние большинства из них не вызывает опасений.
Среди погибших — семейная пара из Татарстана; их две дочери находятся в больнице. Причины крушения батискафа пока не установлены. Египетские власти проводят расследование обстоятельств происшествия, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru