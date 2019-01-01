В Египте сильный ветер унес в горы воздушный шар с туристами

Сильный ветер унес в горы воздушный шар с одиннадцатью туристами. Как пишет РИА Новости, инцидент произошёл в Египте. ЧП случилось в небе над древними храмами в предместьях Луксора сегодня утром. По данным телеканала Sky News Arabia, в его корзине находились 11 человек: четыре туриста из Индии, пять путешественников из Китая, один житель Великобритании, а также оператор шара – египтянин.

По данным местных СМИ, никто из находящихся на шаре не пострадал – он благополучно приземлился. Все туристы были эвакуированы на самолете в ходе спасательной операции. Несмотря на случающиеся инциденты, полёты на воздушных шарах в Египте пользуются у туристов особой популярностью. Сотрудник местных турфирм отмечают, что каждое утро в небо поднимаются десятки воздушных шаров, в корзинах которых находятся около 400 человек.