В Египте сильный ветер унес в горы воздушный шар с туристами
Сильный ветер унес в горы воздушный шар с одиннадцатью туристами. Как пишет РИА Новости, инцидент произошёл в Египте. ЧП случилось в небе над древними храмами в предместьях Луксора сегодня утром. По данным телеканала Sky News Arabia, в его корзине находились 11 человек: четыре туриста из Индии, пять путешественников из Китая, один житель Великобритании, а также оператор шара – египтянин.
По данным местных СМИ, никто из находящихся на шаре не пострадал – он благополучно приземлился. Все туристы были эвакуированы на самолете в ходе спасательной операции. Несмотря на случающиеся инциденты, полёты на воздушных шарах в Египте пользуются у туристов особой популярностью. Сотрудник местных турфирм отмечают, что каждое утро в небо поднимаются десятки воздушных шаров, в корзинах которых находятся около 400 человек.
Накануне НСН писала, что эксперты не прогнозируют повышения цен на проживание и услуги в отелях Египта после того, как прямое чартерное авиасообщение между городами России и кураторами этой страны будет восстановлено. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
В свою очередь, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин отметил, что чартерные рейсы из России в Египет могут быть возобновлены уже в октябре этого года.
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