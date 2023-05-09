СМИ: Число погибших при пожарах в Курганской области выросло до 21

В Курганской области в результате пожаров погиб 21 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.

В Рослесхозе заявили о неготовности к пожароопасному сезону в семи регионах

«Число погибших выросло с 19 до 21 человека», - отметил собеседник агентства, добавив, что число жертв может увеличиться.

В пресс-службе правительства Курганской области заявили, что семьям погибших при пожарах жителей региона выплатят по одному млн рублей.

Ранее более трёх сотен жителей были эвакуированы из села Озёрное в Курганской области в связи с природным пожаром, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: 45.mchs.gov.ru
ТЕГИ:ПогибшиеПожарКурганская Область

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