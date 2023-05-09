СМИ: Число погибших при пожарах в Курганской области выросло до 21

«Число погибших выросло с 19 до 21 человека», - отметил собеседник агентства, добавив, что число жертв может увеличиться.

В пресс-службе правительства Курганской области заявили, что семьям погибших при пожарах жителей региона выплатят по одному млн рублей.

Ранее более трёх сотен жителей были эвакуированы из села Озёрное в Курганской области в связи с природным пожаром, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

