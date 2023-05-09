СМИ: Число погибших при пожарах в Курганской области выросло до 21
9 мая 202318:03
В Курганской области в результате пожаров погиб 21 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы.
«Число погибших выросло с 19 до 21 человека», - отметил собеседник агентства, добавив, что число жертв может увеличиться.
В пресс-службе правительства Курганской области заявили, что семьям погибших при пожарах жителей региона выплатят по одному млн рублей.
Ранее более трёх сотен жителей были эвакуированы из села Озёрное в Курганской области в связи с природным пожаром, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru