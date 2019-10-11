В Думе обсудят отмену моратория на смертную казнь после убийства школьницы
Партия «Справедливая Россия» намерена поднять вопрос об отмене моратория на смертную казнь после убийства школьницы в Саратове. Об этом изданию РИА ФАН рассказал первый зампредседателя думского комитета по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.
Депутат напомнил, что партия еще несколько лет назад предлагала отменить мораторий на смертную казнь для террористов и педофилов. В то же время парламентарий отметил, что не особо верит в возвращение казни, так как в этом случае России придется выйти из Совета Европы.
Ранее в одном из гаражей Саратова нашли тело 9-летней девочки, которая пропала два дня назад. По горячим следам был задержан подозреваемый – неоднократно судимый, в том числе за преступление на сексуальной почве, мужчина 1984 года рождения.
На допросе мужчина заявил, что несколько месяцев назад самовольно захватил чужой гараж, а ребенок якобы поинтересовался, его ли это недвижимость. По словам подозреваемого, испугавшись, что гараж принадлежит семье девочки и она расскажет о его захвате родителям, он затащил девочку внутрь и задушил, сообщает «Свободная пресса».
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