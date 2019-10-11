В Думе обсудят отмену моратория на смертную казнь после убийства школьницы

Партия «Справедливая Россия» намерена поднять вопрос об отмене моратория на смертную казнь после убийства школьницы в Саратове. Об этом изданию РИА ФАН рассказал первый зампредседателя думского комитета по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.

Депутат напомнил, что партия еще несколько лет назад предлагала отменить мораторий на смертную казнь для террористов и педофилов. В то же время парламентарий отметил, что не особо верит в возвращение казни, так как в этом случае России придется выйти из Совета Европы.