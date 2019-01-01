В Дубае разбился самолет
Одномоторный самолет Diamond DA42 разбился в международном аэропорту Дубая. В результате крушения погибли все находившиеся на его борту - трое британцев и гражданин ЮАР. Борт, зарегистрированный в Великобритании, выполнял полет с целью «калибровки наземных навигационных систем».
В качестве предварительной причины называется техническая неисправность.
Аэропорт Дубая сейчас работает в обычном режиме, передает ТАСС.
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