Происшествия

В Дубае разбился самолет

16 мая22:21

Одномоторный самолет Diamond DA42 разбился в международном аэропорту Дубая. В результате крушения погибли все находившиеся на его борту - трое британцев и гражданин ЮАР. Борт, зарегистрированный в Великобритании, выполнял полет с целью «калибровки наземных навигационных систем».

В качестве предварительной причины называется техническая неисправность.

Аэропорт Дубая сейчас работает в обычном режиме, передает ТАСС.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО:
ТЕГИ:Дубай

партнеры