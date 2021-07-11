В ДТП в Удмуртии пострадали семь человек

«В 12:11 (11:11 мск) через ЦОВ "Система-112" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Можгинском районе Удмуртской Республики, около деревни Большие Сибы. По предварительным данным, произошло столкновение двух легковых автомобилей, грузовика и молоковоза. Последний из-за удара опрокинулся», - говорится в сообщении.

Известно, что пострадали трое детей и взрослый из автомобиля Chevrolet Aveo, еще два человека из автомобиля Renault Duster и водитель молоковоза. Уточняется, что водитель грузовика Volvo не пострадал, передает ТАСС.

В настоящее время на месте ДТП сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины и обстоятельства происшествия.

