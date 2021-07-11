В ДТП из 10 автомобилей в Москве есть пострадавшие

В результате автоаварии пострадали два человека. На опубликованных кадрах видно, что в ДТП попала машина такси. Автомобили остановились на запрещающий сигнал светофора и в них на большой скорости врезался BMW. Также в аварию попала машина каршеринга.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия.

На днях столкновение грузовой фуры и семи легковых автомобилей произошло в Ростовской области, двое пострадали.

