В ДТП в Тюменской области погибли пять человек

В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Тюменской области погибли пять человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.

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Происшествие произошло в Тобольском районе на 241-м километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск. Автомобиль Infiniti G35 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo.

Погибли пассажиры легкового автомобиля. Среди них двое детей. Еще один ребенок скончался в больнице.

В автомобильной аварии в Забайкалье погибли четыре человека, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:АвтомобилиТюменьДТП

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