В ДТП в Тюменской области погибли пять человек
14 августа 202323:05
В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Тюменской области погибли пять человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ГИБДД.
Происшествие произошло в Тобольском районе на 241-м километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск. Автомобиль Infiniti G35 выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo.
Погибли пассажиры легкового автомобиля. Среди них двое детей. Еще один ребенок скончался в больнице.
В автомобильной аварии в Забайкалье погибли четыре человека, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ДТП в Тюменской области погибли пять человек
- Учебный самолет Л-39 разбился в Краснодарском крае
- Экс-разведчик Риттер: Россия уничтожила много ЗРК Patriot на Украине
- СМИ: три человека погибли в результате взрыва в Махачкале
- Медведев задался вопросом о лояльности «Яндекса» России
- Baza: при взрывах на месторождении в Югре погибли два человека
- Сменить наличные на цифровой рубль готовы 10% россиян
- Умер 21-летний российский хоккеист Родион Амиров
- МИД предупредил Молдавию о последствиях высылки российских дипломатов
- Индекс Мосбиржи резко снизился после анонса заседания ЦБ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru