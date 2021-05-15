Десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Красноярском крае

Десять человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля на 473 км дороги Р-257 «Енисей» в Красноярском крае. Об этом сообщили журналистам в главном управлении МВД по региону.

По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля Nissan AD, двигавшийся в сторону города Абакан, не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом «Газель». Пострадали оба водителя транспортных средств и восемь пассажиров «Газели».

«Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в Шушенскую районную больницу», — передает ТАСС.

Отмечается, что среди пострадавших детей нет.

