Десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Красноярском крае

Десять человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля на 473 км дороги Р-257 «Енисей» в Красноярском крае. Об этом сообщили журналистам в главном управлении МВД по региону.

По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля Nissan AD, двигавшийся в сторону города Абакан, не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом «Газель». Пострадали оба водителя транспортных средств и восемь пассажиров «Газели».

«Все пострадавшие с травмами различной степени тяжести были доставлены в Шушенскую районную больницу», — передает ТАСС.

Отмечается, что среди пострадавших детей нет.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПострадавшиеКрасноярский КрайДТП
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры